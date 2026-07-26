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AGENDA · Géronce

Géronce en fête Géronce

dimanche 9 août 2026 · Géronce

Géronce en fête Géronce

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
12:00:00
Ville
64400 Géronce
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
20 20 20 Tarif de base plein tarif

Géronce

Géronce en fête

Géronce Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 12:00:00
fin : 2026-08-09 17:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Le comité des fêtes de Géronce organise ce week-end ses fêtes !
En ce deuxième jour, dès 12h: grillades et frites et 14h activités en plein air (jeux de sociétés, foot, mölkky…)   .

Géronce 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 92 23 15 

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English : Géronce en fête

L’événement Géronce en fête Géronce a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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