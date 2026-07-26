AGENDA · Géronce
Géronce en fête Géronce
dimanche 9 août 2026 · Géronce
Informations pratiques
Géronce
Géronce en fête
Géronce Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 12:00:00
fin : 2026-08-09 17:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Le comité des fêtes de Géronce organise ce week-end ses fêtes !
En ce deuxième jour, dès 12h: grillades et frites et 14h activités en plein air (jeux de sociétés, foot, mölkky…) .
Géronce 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 92 23 15
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English : Géronce en fête
L’événement Géronce en fête Géronce a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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