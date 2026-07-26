Informations pratiques

Géronce

Géronce en fête

Géronce Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 12:00:00

fin : 2026-08-09 17:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Le comité des fêtes de Géronce organise ce week-end ses fêtes !

En ce deuxième jour, dès 12h: grillades et frites et 14h activités en plein air (jeux de sociétés, foot, mölkky…) .

Géronce 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 92 23 15

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English : Géronce en fête

L’événement Géronce en fête Géronce a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn