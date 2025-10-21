Gérontolympiades 2025 Espace éducatif et sportif Montélimar

Gérontolympiades 2025 Espace éducatif et sportif Montélimar mardi 21 octobre 2025.

Gérontolympiades 2025

Espace éducatif et sportif 118 avenue Jean Jaurès Montélimar Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

Rencontre sportive des résidents des EHPAD et des services de gériatrie du Groupement Hospitalier Portes de Provence

.

Espace éducatif et sportif 118 avenue Jean Jaurès Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes communication@ghpp.fr

English :

Sports meeting for residents of the EHPAD and geriatric wards of the Groupement Hospitalier Portes de Provence

German :

Sportliches Treffen der Bewohner der Alten- und Pflegeheime und der Geriatrieabteilungen des Groupement Hospitalier Portes de Provence

Italiano :

Evento sportivo per i residenti dei reparti EHPAD e geriatrici del Groupement Hospitalier Portes de Provence

Espanol :

Evento deportivo para los residentes de las salas de EHPAD y geriatría del Groupement Hospitalier Portes de Provence

L’événement Gérontolympiades 2025 Montélimar a été mis à jour le 2025-10-16 par Montélimar Tourisme Agglomération