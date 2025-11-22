Gershwin in blue LE BAL BLOMET Paris

Rhapsody in Blue, Un Américain à Paris, le Concerto en fa, Porgy and Bess, des centaines de chansons à succès, des dizaines de revues musicales qui firent courir un public populaire … L’oeuvre multiple et novatrice de George Gershwin a fait résonner l’histoire de l’Amérique des années 20, celle d’un monde nouveau dont le coeur bat au rythme de la modernité, à la fois plus vite et plus fort. Sa musique a incarné toute une génération animée par ses rêves et ses fêtes magistrales : celle de l’Âge du Jazz.

Ses compositions musicales sont autant de bandes sonores de cette époque : la « folie métropolitaine », les rampes de Broadway, les projecteurs d’Hollywood… Mais si Gershwin vécut libre, célèbre, riche et heureux, sa mort à l’âge de 38 ans, aussi tragique qu’absurde, ressemble à celle d’un héros de Francis Scott Fitzgerald.

Oeuvre emblématique de la culture américaine, l’éblouissante Rhapsody in Blue fête ses 100 ans au Bal Blomet ! Inachevée et partiellement improvisée avec George Gershwin au piano pour la première en février 1924, l’oeuvre a fait le tour du monde et continue d’incarner l’extravagance créatrice des années 20.

Ces 3 pièces symphoniques sont présentées dans des versions orchestrées pour piano et ensemble de 9 saxophones, qui renforce la dimension urbaine de la musique de George Gershwin. Les arrangements sont de Jean-Pierre Ballon.

Concert du centenaire de Rhapsody in Blue, créée en février 1924 ! L’oeuvre emblématique des Années folles est associée ce soir au flamboyant Concerto en Fa et à l’élan joyeux d’Un Américain à Paris !

Le samedi 22 novembre 2025

de 20h00 à 22h00

payant Tarif Normal : 22 EUR

Tarif Réduit : 15 EUR Public adultes.

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015 Le Bal Blomet est une scène parisienne multiculturelle située près de Montparnasse dans le 15e arrondissement. Il propose des concerts de jazz et de musique classique, des spectacles musicaux et des événements culturels.



Un temps menacée de disparition, cette adresse mythique depuis 1924 – le Bal Blomet est le plus ancien club de jazz d’Europe en activité – a rouvert sous son nom d’origine après une réhabilitation audacieuse et respectueuse de son histoire. Son cadre chaleureux, fusion des speakeasies new-yorkais et du Montparnasse des années folles, entraîne le public et les artistes sur les pas des grandes figures qui l’ont fréquenté, recréant un lieu magique d’émotions, de partage et de fête.



Le nouveau Bal Blomet accueille 250 spectateurs en places assises. Le grand bar situé dans la salle de spectacle permet de profiter du concert en prenant un verre ou une assiette légère. Il est également possible de se restaurer avant ou après la représentation au Café du Bal.Paris

