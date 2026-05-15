Saint-Gervais-en-Vallière

Gervai’s Motor Show

7 Place de l’Église Saint-Gervais-en-Vallière Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :

2026-06-20

Ils reviennent pour la troisième édition Gervai’s Motor’s Show le 20 juin à partir de 10h et jusqu’à 3h !! Venez découvrir le show du rassemblement auto -moto prestige et retro de Saint-Gervais-en-Vallière. .

7 Place de l’Église Saint-Gervais-en-Vallière 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 91 59 25

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English : Gervai’s Motor Show

L’événement Gervai’s Motor Show Saint-Gervais-en-Vallière a été mis à jour le 2026-05-15 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III