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Gervai’s Motor Show Saint-Gervais-en-Vallière

Gervai’s Motor Show Saint-Gervais-en-Vallière samedi 20 juin 2026.

Adresse : 7 Place de l'Église

Ville : 71350 Saint-Gervais-en-Vallière

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : dimanche 21 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Saint-Gervais-en-Vallière

Gervai’s Motor Show

7 Place de l’Église Saint-Gervais-en-Vallière Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-20 23:59:00

Date(s) :
2026-06-20

Ils reviennent pour la troisième édition Gervai’s Motor’s Show le 20 juin à partir de 10h et jusqu’à 3h !! Venez découvrir le show du rassemblement auto -moto prestige et retro de Saint-Gervais-en-Vallière.   .

7 Place de l’Église Saint-Gervais-en-Vallière 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 91 59 25 

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English : Gervai’s Motor Show

L’événement Gervai’s Motor Show Saint-Gervais-en-Vallière a été mis à jour le 2026-05-15 par VERDUN-SUR-LE-DOUBS │ OT Saône Doubs Bresse | Cat.III

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