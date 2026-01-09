Gésir PIC Télémaque Marseille 16e Arrondissement

Gésir

Dimanche 22 mars 2026 à partir de 15h30. PIC Télémaque PIC 36, montée Antoine Castejon Marseille 16e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Gésir, c’est-à-dire consister, être sans autre acte. Immobile en-dehors mais attentif, à l’écoute des extases et des tourments qui savent jaillir et traverser l’être sans mouvement.



La musique de ce septet marseillais, située entre jazz narratif/progressif et improvisation libre et collective, est une ode à la présence. L’écrit prend son rôle primitif de créateur de lieu, dont l’être entier se saisit pour s’élancer, avec autant de douceur que de brutalité.



On pourra citer comme influences Marc Ducret, Tim Berne, Stéphane Payen, ou encore Charles Mingus et George Russel.



Tresses, leur premier album sorti en 2023, prend lieu et corps dans l’enchevêtrement des passions, dans la cohérence que révèle, petit à petit, le vivant au fil de ses choix pourtant insensés. La formation entre à présent dans une nouvelle phase de composition collective en vue de l’enregistrement d’un deuxième album.



Gaya Feldheim Schorr Voix

Léo Hubert Saxophone alto, composition

Matthew Bumgardner Trombone

Luke Darlison Guitare, composition

Samuel Diouf Piano

Guillaume Hogan Contrebasse

Jérémi Martinez Batterie .

PIC Télémaque PIC 36, montée Antoine Castejon Marseille 16e Arrondissement 13016 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

