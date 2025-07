GESTE, DESIGN, SAVOIR-FAIRE EN OCCITANIE Montesquieu-Volvestre

GESTE, DESIGN, SAVOIR-FAIRE EN OCCITANIE

CHATEAU DE PALAYS Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne

Début : 2025-08-30 12:00:00

fin : 2025-08-31 17:00:00

2025-08-30 2025-08-31

Man de Luts (de l’occitan Main de lumière) vous propose deux jours d’exposition au château de Palays les 30 et 31 août 2025.

Venez assister à des exposition et concerts. .

CHATEAU DE PALAYS Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie chateaudepalays.communication@gmail.com

English :

Man de Luts (from the Occitan Main de lumière) offers a two-day exhibition at Château de Palays on August 30 and 31, 2025.

German :

Man de Luts (aus dem Okzitanischen Hand des Lichts) bietet Ihnen am 30. und 31. August 2025 eine zweitägige Ausstellung im Schloss von Palays.

Italiano :

Man de Luts (dall’occitano Main de lumière) terrà una mostra di due giorni al Castello di Palays il 30 e 31 agosto 2025.

Espanol :

Man de Luts (del occitano Main de lumière) celebrará una exposición de dos días en el Château de Palays los días 30 y 31 de agosto de 2025.

L’événement GESTE, DESIGN, SAVOIR-FAIRE EN OCCITANIE Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2025-07-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE