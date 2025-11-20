Gestes de Loire pêcher Place de la Résistance Cosne-Cours-sur-Loire

Gestes de Loire pêcher

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre

Une exposition, un jour chaque mois, trente minutes, un geste de Loire !

L’animation proposée cette année par le musée donnera la parole aux gestes de Loire et replacera l’humain au cœur du fleuve. Mois après mois, lumière sur un verbe au singulier donc une action, son acteur et ses outils… Ce mois-ci PECHER devant cette estampe de Jean Monet.

Friture d’ablettes, matelote d’anguille, brochet au beurre blanc, alose à l’oseille… A se plonger ainsi dans la carte d’un petit restaurant ligérien, à faire pétiller ses papilles en rêvant de ces mets délicats, on en oublie presque le chemin parcouru du fleuve à l’assiette. Non les poissons carrés n’existent pas, il faut bien que quelqu’un s’y colle, pauvre pêcheur ! Notez au passage la forme de l’accent, nous voulons bien parler du pêcheur (du latin piscare) de poisson, non du pécheur (du latin peccare) devant l’éternel… avouez pourtant que sur la Loire plus rien ne pourrait nous étonner y compris cette homonymie, le ligérien est parfois si malicieux. Bref, filons svp dans le sillage de ceux qui étaient encore des milliers en 1900 et qui ne sont plus qu’une poignée aujourd’hui les pêcheurs professionnels. La pêche en eau douce, authentique activité de subsistance, joua un rôle fondamental dans l’alimentation des populations. Elle créa des savoir-faire d’une étonnante diversité qui font la richesse de notre patrimoine ethnographique. Pourtant non, tramails, verveux, nasses et autres carrelets ou éperviers ne sont pas uniquement des pièces de musée. Ils plongent encore ici ou là dans le fleuve, y compris à une encablure de Cosne, tandis que la pêche à la ligne révèle de nouveaux adeptes, les no kill ou les street fishers … Oui, on sait, vous en perdez votre latin ? Venez ici on pèche euh non on pêche !

Le Musée de la Loire vous convie à une pause méridienne culturelle et historique, plongez avec nous au cœur des liens indéfectibles qui unissaient et unissent encore l’Homme et le fleuve ! .

Place de la Résistance Musée de la Loire Cosne-Cours-sur-Loire 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 26 71 02 musee@mairiecosnesurloire.fr

