gestes du premier secours nourrisson/enfant, Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants, Nantes

gestes du premier secours nourrisson/enfant Jeudi 19 février, 17h00 Lieu Accueil Enfants Parents A l’Abord’âge – Le café des enfants Loire-Atlantique

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T17:00:00+01:00 – 2026-02-19T18:30:00+01:00

Fin : 2026-02-19T17:00:00+01:00 – 2026-02-19T18:30:00+01:00

Virginie de Famille de Sauveteurs vient vous apprendre les gestes de premiers secours pour rassurer les parents. L’atelier sera centré sur les gestes de premiers secours du nourrisson et du jeune enfant (étouffement, malaise, inconscience…) et si le temps le permet d’autres thématiques pourront être abordées (noyade, prévention du bébé secoué, etc…).

Lieu Accueil Enfants Parents A l'Abord'âge – Le café des enfants 94 Rue de la Ville en Pierre, Nantes Nantes 44000 Malakoff – Saint-Donatien Loire-Atlantique Pays de la Loire

Apprendre les gestes qui sauvent les nourrissons et les enfants secours gestes