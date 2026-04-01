Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Gesti’Niaud Place du Niaud Crouzet-Migette

Gesti’Niaud Place du Niaud Crouzet-Migette vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Place du Niaud

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 25270 Crouzet-Migette

Département : Doubs

Début : 2026-04-17T20:00:00

Fin : 2026-04-17T21:30:00

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Crouzet-Migette

Gesti’Niaud

Place du Niaud Place de la Mairie Crouzet-Migette Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:00:00
fin : 2026-04-17 21:30:00

Date(s) :
2026-04-17 2026-04-18

Venez participer à ce festival de conférences gesticulées 17 et 18 avril 2026
Au programme
Vendredi 20h00 A l’épreuve de la vi(gn)e pas Mam’zelle MOUTHE
Samedi 15h30 Fall and rise, parcours de résilience par THEO.DORA
Samedi 17h30 De quelle Humanité le Chatbot est-il l’avenir? par Philippe CAZENEUVE
Samedi 20h30 T’as grave la classe par les INCULTES COMTOIS   .

Place du Niaud Place de la Mairie Crouzet-Migette 25270 Doubs Bourgogne-Franche-Comté   appeal.asso@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Gesti’Niaud

L’événement Gesti’Niaud Crouzet-Migette a été mis à jour le 2026-02-26 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON

À voir aussi à Crouzet-Migette (Doubs)