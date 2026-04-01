Gesti’Niaud Place du Niaud Crouzet-Migette

Crouzet-Migette

Gesti’Niaud

Place du Niaud Place de la Mairie Crouzet-Migette Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17 20:00:00

fin : 2026-04-17 21:30:00

Date(s) :

2026-04-17 2026-04-18

Venez participer à ce festival de conférences gesticulées 17 et 18 avril 2026

Au programme

Vendredi 20h00 A l’épreuve de la vi(gn)e pas Mam’zelle MOUTHE

Samedi 15h30 Fall and rise, parcours de résilience par THEO.DORA

Samedi 17h30 De quelle Humanité le Chatbot est-il l’avenir? par Philippe CAZENEUVE

Samedi 20h30 T’as grave la classe par les INCULTES COMTOIS .

Place du Niaud Place de la Mairie Crouzet-Migette 25270 Doubs Bourgogne-Franche-Comté appeal.asso@gmail.com

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English : Gesti’Niaud

L’événement Gesti’Niaud Crouzet-Migette a été mis à jour le 2026-02-26 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON