Gesti’Niaud Place du Niaud Crouzet-Migette
Gesti’Niaud Place du Niaud Crouzet-Migette vendredi 17 avril 2026.
Crouzet-Migette
Gesti’Niaud
Place du Niaud Place de la Mairie Crouzet-Migette Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 20:00:00
fin : 2026-04-17 21:30:00
Date(s) :
2026-04-17 2026-04-18
Venez participer à ce festival de conférences gesticulées 17 et 18 avril 2026
Au programme
Vendredi 20h00 A l’épreuve de la vi(gn)e pas Mam’zelle MOUTHE
Samedi 15h30 Fall and rise, parcours de résilience par THEO.DORA
Samedi 17h30 De quelle Humanité le Chatbot est-il l’avenir? par Philippe CAZENEUVE
Samedi 20h30 T’as grave la classe par les INCULTES COMTOIS .
Place du Niaud Place de la Mairie Crouzet-Migette 25270 Doubs Bourgogne-Franche-Comté appeal.asso@gmail.com
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English : Gesti’Niaud
L’événement Gesti’Niaud Crouzet-Migette a été mis à jour le 2026-02-26 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON
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