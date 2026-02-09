Gestion de l’humidité

Le Bouchet Rosnay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-03-19 18:00:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Comprendre les enjeux liés à l'humidité, identifier les causes et trouver des solutions.

La Maison de la Rénovation du Parc naturel régional de la Brenne propose une animation pour tous sur la thématique de l'humidité dans un bâti ancien pour bien comprendre les enjeux, identifier les causes et proposer des solutions.

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 16 maison.renovation@parc-naturel-brenne.fr

English :

La maison de la rénovation offers a workshop on airtightness and thermal renovation in old buildings

L’événement Gestion de l’humidité Rosnay a été mis à jour le 2026-02-09 par Destination Brenne