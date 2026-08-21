Gestion de mon activité et de mon patrimoine en vue de ma fin de carrière (capital, rente, outils financiers et incidences,…), Visioconférence depuis La Tour-de-Salvagny (69), La Tour-de-Salvagny

Informations pratiques

Gestion de mon activité et de mon patrimoine en vue de ma fin de carrière (capital, rente, outils financiers et incidences,…) Mercredi 16 décembre, 10h00 Visioconférence depuis La Tour-de-Salvagny (69) Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-16T10:00:00+01:00 – 2026-12-16T12:00:00+01:00

Fin : 2026-12-16T10:00:00+01:00 – 2026-12-16T12:00:00+01:00

Pour vous aider à anticiper cette démarche, la Chambre d’agriculture du Rhône avec la MSA Ain-Rhône, la FDSEA du Rhône, la SAFER AURA, le CERFRANCE Rhône, Groupama Rhône Alpes Auvergne et le Crédit Agricole Centre Est vous propose différents temps d’échanges fin 2026.

Retrouvez le programme complet dans le flyer en cliquant ici.

Cette matinale du patrimoine avec l’intervention d’un conseiller du Crédit Agricole Centre Est sera l’occasion de faire un point pour une gestion stratégique de votre patrimoine et de votre activité :

La gestion du patrimoine pour anticiper les évolutions de revenus, les opérations financières et la sécurisation de la retraite,…

Les incidences entre la vente et la location, entre capital et rente

La constitution de réserve financière pour des projets

La gestion du patrimoine privé et professionnel : quelle différence ?

Visioconférence depuis La Tour-de-Salvagny (69) La Tour-de-Salvagny La Tour-de-Salvagny 69890 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://events.teams.microsoft.com/event/ed5d86a1-5bf4-4d99-875b-900f4870dc7c@e18a9197-027b-480a-aceb-0be5fdb42920 »}] [{« link »: « https://rhone.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/306_chambre_dagriculture_du_rhone/ACTUALITES/2026/PDF/Journees_cedant_2026_1_flyer.pdf »}] https://events.teams.microsoft.com/event/ed5d86a1-5bf4-4d99-875b-900f4870dc7c@e18a9197-027b-480a-aceb-0be5fdb42920

Cesser son activité agricole est une étape importante qui amène de nombreuses questions.

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