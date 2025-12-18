Gestion de projets et vie des associations Atelier Info Jeunes Chartres

34 Rue Noël Ballay Chartres Eure-et-Loir

Gratuit

Gratuit

Début : Samedi 2026-01-31 10:00:00

Début : Samedi 2026-01-31 10:00:00

fin : 2026-01-31 17:30:00

2026-01-31

2026-01-31

Faire face aux défis associatifs, accueillir tous les publics, recruter et transmettre… informez-vous avec Animafac.

34 Rue Noël Ballay Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 32 bij28@agglo-ville.chartres.fr

English :

Facing up to the challenges facing associations, welcoming all types of public, recruiting and transmitting? find out more with Animafac.

L’événement Gestion de projets et vie des associations Atelier Info Jeunes Chartres Chartres a été mis à jour le 2025-12-18 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES