Gestion des émotions : Agissez plutôt que de subir ! Kawaa Lucernaire Paris

L’ATELIER

La Wise Community vous invite à un moment d’exploration intérieure, de partage et d’outils concrets pour mieux vivre avec ce qui vous traverse au quotidien.

Et si on apprenait à écouter nos émotions plutôt que les fuir ?

Cet atelier est une invitation à mieux comprendre ce que l’on ressent, à accueillir sans jugement et à transformer nos émotions en forces plutôt qu’en blocages.

Au programme :

– Des clés pour reconnaître, nommer et réguler ses émotions

– Des exercices pratiques (respiration, ancrage, expression émotionnelle)

– Des échanges bienveillants et des moments de partage en petit groupe

– Un espace sécurisant pour apprendre à mieux se connaître

Repars plus aligné·e, plus serein·e, et surtout… plus connecté·e à toi-même.

DATE ? 15/11/2025 (14h30-17h30)

LIEU ? Kawaa Lucernaire – 53 rue Notre Dame Des Champs, 75006 · Paris

POUR QUI ? : Pour toute personne bienveillante portant de l’intérêt à la connaissance de soi, au développement personnel, à la volonté de retrouver du sens, du lien et du partage.

TARIF : 5 euros+ Consommation obligatoire (Note importante : Cet atelier étant organisé dans un cadre associatif avec des places limitées, les inscriptions sont ni échangeables ni remboursables. Merci de votre soutien !)

DROIT A L’IMAGE : En participant à cet évènement, vous acceptez d’être filmé(e) uniquement dans le cadre des enregistrements de groupe réalisés par la Wise (aucun enregistrement individuel ne sera effectué).

QUI SOMMES NOUS ?

« Et si au lieu d’écouter toutes ces personnes qui nous expliquent combien tout va mal, nous nous rassemblerions pour ériger un monde meilleur ? »

Au sein d’une société divisée et fragilisée, il est temps de replacer l’humain au centre du système et des interactions. Beaucoup de personnes aspirent à redonner du sens à leur existence et leur cheminement, à s’accomplir, à atteindre leurs rêves, et non ceux de la société ou de leur entourage. Pour cela, il est important de revenir à l’essentiel : savoir « qui je suis » pour savoir « où je vais » en respectant mes valeurs et mes aspirations.

La Wise Community est une communauté solidaire, multigénérationnelle, qui rassemble les personnes de bien en quête de sens et de lien social. Notre vocation : agir ensemble, avec le cœur, pour un monde meilleur. Grâce à notre écosystème de partenaires intervenant auprès de différents publics, nous offrons l’opportunité, de :

Se réaliser grâce à nos ateliers de développement personnel et professionnel.

Agir au quotidien en participant aux actions de terrain proposées par nos associations partenaires.

Progresser collectivement en partageant ses compétences, connaissances, expériences et idées.

Pour en savoir + ou nous rejoindre :

Apprivoiser ses émotions, c’est reprendre le pouvoir sur sa vie.

Le samedi 15 novembre 2025

de 14h30 à 17h30

payant

Public adultes.

