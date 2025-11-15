Gestion des émotions : Agissez plutôt que de subir ! Kawaa Lucernaire Paris
Gestion des émotions : Agissez plutôt que de subir ! Kawaa Lucernaire Paris samedi 15 novembre 2025.
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
https://www.helloasso.com/associations/wise-community/paiements/paiement-atelier-wise-community
L’ATELIER
La Wise Community vous invite à un moment d’exploration intérieure, de partage et d’outils concrets pour mieux vivre avec ce qui vous traverse au quotidien.
Et si on apprenait à écouter nos émotions plutôt que les fuir ?
Cet atelier est une invitation à mieux comprendre ce que l’on ressent, à accueillir sans jugement et à transformer nos émotions en forces plutôt qu’en blocages.
Au programme :
– Des clés pour reconnaître, nommer et réguler ses émotions
– Des exercices pratiques (respiration, ancrage, expression émotionnelle)
– Des échanges bienveillants et des moments de partage en petit groupe
– Un espace sécurisant pour apprendre à mieux se connaître
Repars plus aligné·e, plus serein·e, et surtout… plus connecté·e à toi-même.
DATE ? 15/11/2025 (14h30-17h30)
LIEU ? Kawaa Lucernaire – 53 rue Notre Dame Des Champs, 75006 · Paris
POUR QUI ? : Pour toute personne bienveillante portant de l’intérêt à la connaissance de soi, au développement personnel, à la volonté de retrouver du sens, du lien et du partage.
TARIF : 5 euros+ Consommation obligatoire (Note importante : Cet atelier étant organisé dans un cadre associatif avec des places limitées, les inscriptions sont ni échangeables ni remboursables. Merci de votre soutien !)
DROIT A L’IMAGE : En participant à cet évènement, vous acceptez d’être filmé(e) uniquement dans le cadre des enregistrements de groupe réalisés par la Wise (aucun enregistrement individuel ne sera effectué).
QUI SOMMES NOUS ?
« Et si au lieu d’écouter toutes ces personnes qui nous expliquent combien tout va mal, nous nous rassemblerions pour ériger un monde meilleur ? »
Au sein d’une société divisée et fragilisée, il est temps de replacer l’humain au centre du système et des interactions. Beaucoup de personnes aspirent à redonner du sens à leur existence et leur cheminement, à s’accomplir, à atteindre leurs rêves, et non ceux de la société ou de leur entourage. Pour cela, il est important de revenir à l’essentiel : savoir « qui je suis » pour savoir « où je vais » en respectant mes valeurs et mes aspirations.
La Wise Community est une communauté solidaire, multigénérationnelle, qui rassemble les personnes de bien en quête de sens et de lien social. Notre vocation : agir ensemble, avec le cœur, pour un monde meilleur. Grâce à notre écosystème de partenaires intervenant auprès de différents publics, nous offrons l’opportunité, de :
- Se réaliser grâce à nos ateliers de développement personnel et professionnel.
- Agir au quotidien en participant aux actions de terrain proposées par nos associations partenaires.
- Progresser collectivement en partageant ses compétences, connaissances, expériences et idées.
Pour en savoir + ou nous rejoindre :
- Site : www.wise-community.com
- Instagram : [https://www.instagram.com/wise__community/ ](https://www.instagram.com/wise__community/)
Apprivoiser ses émotions, c’est reprendre le pouvoir sur sa vie.
Le samedi 15 novembre 2025
de 14h30 à 17h30
payant
https://www.helloasso.com/associations/wise-community/paiements/paiement-atelier-wise-community
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-15T15:30:00+01:00
fin : 2025-11-15T18:30:00+01:00
Date(s) : 2025-11-15T14:30:00+02:00_2025-11-15T17:30:00+02:00
Kawaa Lucernaire 53 rue Notre Dame Des Champs 75006 Paris