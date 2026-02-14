Gestion des sources orales et iconographiques, En ligne, Orsay

Gestion des sources orales et iconographiques Jeudi 19 février, 16h00 En ligne Essonne

Le séminaire des doctorant·e·s, organisé par et pour les doctorant·e·s du CHCSC et du DYPAC est un moment privilégié d’échanges autour des problématiques de fond et de forme sur les enjeux de la thèse en sciences sociales.

L’idée de cette séance est de donner des repères aux doctorant·e·s pour l’utilisation de sources iconographiques et orales. Nous souhaiterions associer une présentation d’outils à disposition des doctorant·e·s, des notions sur les questions de propriété intellectuelle pour proposer de bonnes pratiques de recherche ainsi que des partages d’expériences sur l’usage de ces sources non écrites, dans différentes disciplines.

Au programme :

Margaux Nguyen Ngoc Minh (MSH Paris-Saclay) : découverte du logiciel Tropy (pour les corpus iconographiques) et des instances Huma-Num.

(MSH Paris-Saclay) : découverte du logiciel Tropy (pour les corpus iconographiques) et des instances Huma-Num. Célian Godefroid (Université Paris-Saclay) Sensibilisation aux droits d’auteurs et à la propriété intellectuelle, notamment sur l’utilisation de ressources iconographiques dans le cadre d’une thèse et dans la recherche.

(Université Paris-Saclay) Sensibilisation aux droits d’auteurs et à la propriété intellectuelle, notamment sur l’utilisation de ressources iconographiques dans le cadre d’une thèse et dans la recherche. Samuel Laurent-Xu (CHCSC, UVSQ) et Stéphane Dang (Centre Pierre Naville) Les bonnes pratiques de l’enquête orale, retour d’expérience

Animation : Maya Raulot-Dinh

