GESTIVAL EN BALADE Inculture 2 Conférence gesticulée de Franck Lepage La Halle de Dieulefit Dieulefit

GESTIVAL EN BALADE Inculture 2 Conférence gesticulée de Franck Lepage

La Halle de Dieulefit La Halle Espace Culture rue Justin Jouve Dieulefit Drôme

Début : 2025-11-08 16:30:00

fin : 2025-11-08 22:30:00

2025-11-08

Inculture 2 Une autre histoire de l’éducation

Et si on empêchait les riches de s’instruire plus vite que les pauvres ?

lacompagniebiodegradable@gmail.com

English :

Inculture 2 Another history of education

What if we stopped the rich from learning faster than the poor?

German :

Inculture 2 Eine andere Geschichte der Bildung

Was wäre, wenn man verhindern würde, dass die Reichen schneller lernen als die Armen?

Italiano :

Incultura 2 Un’altra storia dell’educazione

E se impedissimo ai ricchi di imparare più velocemente dei poveri?

Espanol :

Inculture 2 Otra historia de la educación

¿Y si impidiéramos que los ricos aprendieran más rápido que los pobres?

