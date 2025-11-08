GESTIVAL EN BALADE Inculture 2 Conférence gesticulée de Franck Lepage La Halle de Dieulefit Dieulefit
GESTIVAL EN BALADE Inculture 2 Conférence gesticulée de Franck Lepage La Halle de Dieulefit Dieulefit samedi 8 novembre 2025.
GESTIVAL EN BALADE Inculture 2 Conférence gesticulée de Franck Lepage
La Halle de Dieulefit La Halle Espace Culture rue Justin Jouve Dieulefit Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-08 16:30:00
fin : 2025-11-08 22:30:00
Date(s) :
2025-11-08
Inculture 2 Une autre histoire de l’éducation
Et si on empêchait les riches de s’instruire plus vite que les pauvres ?
.
La Halle de Dieulefit La Halle Espace Culture rue Justin Jouve Dieulefit 26220 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lacompagniebiodegradable@gmail.com
English :
Inculture 2 Another history of education
What if we stopped the rich from learning faster than the poor?
German :
Inculture 2 Eine andere Geschichte der Bildung
Was wäre, wenn man verhindern würde, dass die Reichen schneller lernen als die Armen?
Italiano :
Incultura 2 Un’altra storia dell’educazione
E se impedissimo ai ricchi di imparare più velocemente dei poveri?
Espanol :
Inculture 2 Otra historia de la educación
¿Y si impidiéramos que los ricos aprendieran más rápido que los pobres?
L’événement GESTIVAL EN BALADE Inculture 2 Conférence gesticulée de Franck Lepage Dieulefit a été mis à jour le 2025-09-22 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux