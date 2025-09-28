Get Down Party par Soulshock Péniche Metaxu Pantin

Get Down Party par Soulshock Péniche Metaxu Pantin samedi 27 septembre 2025.

Contenu (description complète)

Le Collectif SoulShock revient pour une soirée unique à la péniche Metaxu !

Au programme : un live band survolté, des reprises cultes (Jay-Z, Kendrick Lamar, Eminem, Roy Ayers, Alicia Keys…) et les compositions originales du collectif, dont le nouveau single Get Down.

Line-up :

Jiwee (chant/rap) & SoulShock Band

Agnès Bael (claviers, chant)

Disco Minck (basse, ex De La Soul)

DJ Feadz (Ed Banger) aux platines

Musique : Neo Soul, Hip-Hop, P-Funk, R&B, Groove interstellaire

Lieu : Péniche Metaxu – Quai de Seine, Paris

Date : Samedi 27 septembre 2025, à partir de 20h

Tarifs : 8 euros en prévente (Shotgun), 12 euros sur place

Une soirée où les classiques samplés et revisités se mêlent aux créations originales pour faire danser Paris toute la nuit.

Une soirée explosive entre Soul, Hip-Hop et Funk à la péniche Metaxu, avec live band, DJ Feadz et guests exceptionnels.

Le samedi 27 septembre 2025

de 21h02 à 02h00

payant

De 8 à 10 euros (avec 0,99€ pour la billetterie).

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-28T00:02:00+02:00

fin : 2025-09-28T05:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-27T21:02:00+02:00_2025-09-27T02:00:00+02:00

Péniche Metaxu Place de la Pointe 93500 Pantin

https://fb.me/e/aTLWjadRS +33650736937 jiwee@hotmail.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61574846220938 https://www.facebook.com/profile.php?id=61574846220938 Reservez vite vos places ici !! attention places a 8 euros sont limités. Reservez vite vos places ici !! attention places a 8 euros sont limités.