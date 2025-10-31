Get Out projection spéciale Halloween CCER Tréguier Tréguier

CCER Tréguier 7 Bis Rue de la Chalotais Tréguier Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-31 20:30:00

fin : 2025-10-31 22:15:00

2025-10-31

Thriller USA 2017 1h44 VF (Public averti/interdit -12 ans)

De Jordan Peele

Avec Daniel Kaluuya, Allison Williams

Couple mixte, Chris et sa petite amie Rose filent le parfait amour. Le moment est donc venu de rencontrer la belle famille, Missy et Dean lors d’un week-end sur leur domaine dans le nord de l’État. Chris commence par penser que l’atmosphère tendue est liée à leur différence de couleur de peau, mais très vite une série d’incidents de plus en plus inquiétants lui permet de découvrir l’inimaginable.

Farce grinçante, thriller anxiogène et satire retorse de la bien-pensance outre-Atlantique, Get Out empile les sources d’inspiration, s’en démarque par une écriture astucieuse et s’impose en redoutable pamphlet sur le racisme de l’Amérique post-Obama. .

CCER Tréguier 7 Bis Rue de la Chalotais Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne

