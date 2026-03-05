Geuretik sortuak Présentation du conte Kafe asko, eta ona en présence de l’écrivaine Naia Arantzamendi Saint-Étienne-de-Baïgorry

Geuretik sortuak Présentation du conte Kafe asko, eta ona en présence de l’écrivaine Naia Arantzamendi

Bixentenia Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-03-13

fin : 2026-03-13

2026-03-13

Dans le cadre du projet culturel Geuretik sortuak , Naia ARANTZAMENDI présentera son conte Kafe asko, eta ona .

A la suite de la présentation, restauration et échange avec l’auteur. .

Bixentenia Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 40 80

