Geuretik sortuak Présentation du conte Kafe asko, eta ona en présence de l’écrivaine Naia Arantzamendi Saint-Étienne-de-Baïgorry
Bixentenia Saint-Étienne-de-Baïgorry Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-13
fin : 2026-03-13
2026-03-13
Dans le cadre du projet culturel Geuretik sortuak , Naia ARANTZAMENDI présentera son conte Kafe asko, eta ona .
A la suite de la présentation, restauration et échange avec l’auteur. .
Bixentenia Saint-Étienne-de-Baïgorry 64430 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
