GF 38 Amiens Stade des Alpes Grenoble
GF 38 Amiens Stade des Alpes Grenoble vendredi 30 janvier 2026.
GF 38 Amiens
Stade des Alpes 1 Avenue de Valmy Grenoble Isère
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 20:00:00
fin : 2026-01-30
Date(s) :
2026-01-30
Prenez vos places pour le match au Stade des Alpes Grenoble Amiens
.
Stade des Alpes 1 Avenue de Valmy Grenoble 38000 Isère Auvergne-Rhône-Alpes
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Get your tickets for the match at the Stade des Alpes: Grenoble Amiens
L’événement GF 38 Amiens Grenoble a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Tourisme Grenoble Alpes