GG Collectif, by Nina Gat & Désiré l’Honorey / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris

19h30 & 21h30

Le GG Collectif (Garage Group) est un projet modulable réunissant des artistes issus de divers horizons autour de la musique ambient, du jazz expérimental et de l’improvisation collective.

Inspiré par la scène jazz underground actuelle de Los Angeles (Sam Gendel, Sam Wilkes, Kiefer…), le collectif explore un univers à la fois planant et créatif. À travers des ambiances atmosphériques et des rythmes pétillants, il développe une identité sonore singulière, portée par une liberté d’expression totale.

Christelle Raquillet / flûte

Désiré l’Honorey / saxophone

Maxime Boyer / guitare

Sacha Arnaud / guitare

Nathan Mollet / claviers

Nina Gat / piano

Mathieu Scala / basse

Leo Tochon / batterie

22h30

Jam session Electro/Jazz, animée par le GG Collectif !

Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !

// Piano à queue & batterie sur place

PRÉVENTES LIMITÉES

& VENTE SUR PLACE

Musicien·nes — Entrée libre

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !

Jeunes musiciens émergents de la scène jazz parisienne, la pianiste Nina Gat et le saxophoniste Désiré L’Honorey fondent le GG Collectif !

Le mercredi 19 novembre 2025

de 19h00 à 02h00

payant Tarif réduit : 15 EUR

Tarif Jam session : 5 EUR

Tarif plein : 19 EUR Tout public.

