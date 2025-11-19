GG Collectif, by Nina Gat & Désiré l’Honorey / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris
19h30 & 21h30
Le GG Collectif (Garage Group) est un projet modulable réunissant des artistes issus de divers horizons autour de la musique ambient, du jazz expérimental et de l’improvisation collective.
Inspiré par la scène jazz underground actuelle de Los Angeles (Sam Gendel, Sam Wilkes, Kiefer…), le collectif explore un univers à la fois planant et créatif. À travers des ambiances atmosphériques et des rythmes pétillants, il développe une identité sonore singulière, portée par une liberté d’expression totale.
Christelle Raquillet / flûte
Désiré l’Honorey / saxophone
Maxime Boyer / guitare
Sacha Arnaud / guitare
Nathan Mollet / claviers
Nina Gat / piano
Mathieu Scala / basse
Leo Tochon / batterie
22h30
Jam session Electro/Jazz, animée par le GG Collectif !
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
// Piano à queue & batterie sur place
PRÉVENTES LIMITÉES
& VENTE SUR PLACE
Musicien·nes — Entrée libre
Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !
Jeunes musiciens émergents de la scène jazz parisienne, la pianiste Nina Gat et le saxophoniste Désiré L’Honorey fondent le GG Collectif !
de 19h00 à 02h00
payant Tarif réduit : 15 EUR
Tarif Jam session : 5 EUR
Tarif plein : 19 EUR Tout public.
https://jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/