GHISLAIN BLIQUE – LE BISTROT DE LA SCENE Dijon

GHISLAIN BLIQUE Début : 2026-02-28 à 20:30. Tarif : – euros.

SCENIZZ PRÉSENTE : GHISLAIN BLIQUEIl est difficile de mettre Ghislain dans une case. Celle des antihéros, à la rigueur, au bord de l’exaspération à chaque phrase prononcée.Au fond, ce qu’il raconte n’est qu’une partie d’un tout. C’est sa manière de le faire, percutante, qui captive l’auditoire et réveille les salles. Il raconte ses joies, réussites, peines et échecs avec le même ton.Vous avez pu voir Ghislain :- Au Jamel Comedy Club- Saison 11 et 12 sur Canal – Membre de la troupe depuis 2021- Sur France 2 à plusieurs reprises dans Génération Paname- Sur Comédie , Pasquinade…- Tous les soirs dans les meilleurs comedy clubs de Paris- Dans Comique ! sur toutes les plateformes de podcast.

LE BISTROT DE LA SCENE 203 RUE D’AUXONNE 21000 Dijon 21