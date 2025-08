Ghost Buster Keaton en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Ghost Buster Keaton en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris mardi 16 septembre 2025.

Mais là où le trio surprend, c’est dans sa capacité à emprunter des chemins inattendus, à jouer avec les formes, à inventer sur le fil. Une fraîcheur et une spontanéité rares, toujours au rendez-vous.

Et le nom du groupe, vous demandez ? Il faudra venir leur poser la question en personne…

Romain Vuillemin : guitare, voix

Cesar Poirier : clarinette

Leigh Barker : contrebasse

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, swing, standards revisités — Ghost Buster Keaton, c’est trois des meilleurs improvisateurs de Paris. Leur répertoire puise dans les standards du jazz classique, avec tout le swing, la pulsation du Hot Jazz, le souffle du blues et la tendresse des ballades.

Le mardi 16 septembre 2025

de 21h30 à 22h30

Le mardi 16 septembre 2025

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-17T00:30:00+02:00

fin : 2025-09-17T01:30:00+02:00

Date(s) : 2025-09-16T19:30:00+02:00_2025-09-16T20:30:00+02:00;2025-09-16T21:30:00+02:00_2025-09-16T22:30:00+02:00

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/