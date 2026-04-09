GHÔST FLOW IMMERSION La Place Paris

C’est un événement immersif sur deux jours dédié à la créativité spontanée, où danse et musique se rencontrent dans une énergie brute et vivante. Ce rendez-vous réunit artistes, danseurs et beatmakers autour de performances, d’une conférence dansée, de masterclass et d’un battle unique.

PROGRAMME COMPLET

VENDREDI 17 AVRIL

CONFÉRENCE DANSÉE (19h00 – 20h00)

LES SYSTÈMES DU FREESTYLE avec : Meech De France , GyverHypman, Miguel Sow, April, Ayilé, Kendrickable (Flexn), Lil Pumpkin (Memphis Jookin), Yustass (Litefeet)

Une exploration vivante des systèmes d’improvisation en danse et en musique.

IMMERSIVE MOVEMENT (20h15 – 21h00)

Teaser avec les musiciens : TEASER VIDEO / WORK IN PROGRESS

INFOS DIFFUSION : DERVICHE DIFFUSION

Concert Chorégraphique – Solo

Meech De France

Manon (Alto)

Beatbox Live

Beatmaking Live

Quand la danse devient musique.

VERSION SOLO : VERSION SOLO SANS MUSICIEN

DJ SET LIVE – BAR (21h00 – 22h30)

Dibiase (USA) / Meech De France (FR) / Live DJing, beatmaking organique, énergie clubbing.

SAMEDI 18 AVRIL

MASTERCLASS – BEATMAKING & DANSE (10h00 – 12h00)

Avec : Meech De France (FR)

Freestyle systems : groove, flow, musicalité, improvisation.

GHÔST FLOW BATTLE 2026 (14h00 – 21h00)

Battle Danse & Beatmaking

Catégories : Kids & Open

Guest Beatmakers : Lumi Sow, Arabic Flavor, Randytchik, Namu Serpentard

Jury Beats Battle : Cheetah (FR)

Jury Dance Battle : Le K, Ayilé, 1 Ghôst Judge

MC Battle : Tashan

Entre exploration des systèmes d’improvisation, concert chorégraphique où le mouvement devient musique, DJ sets et compétition mêlant danse et beatmaking, Ghôst Flow Immersion célèbre l’instant, le groove et l’expression libre sous toutes ses formes les 17 et 18 avril.

Du vendredi 17 avril 2026 au samedi 18 avril 2026 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-17T02:00:00+02:00

fin : 2026-04-19T01:59:59+02:00

Date(s) :

La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris



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