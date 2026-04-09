GHÔST FLOW IMMERSION La Place Paris
GHÔST FLOW IMMERSION La Place Paris vendredi 17 avril 2026.
C’est un événement immersif sur deux jours dédié à la créativité spontanée, où danse et musique se rencontrent dans une énergie brute et vivante. Ce rendez-vous réunit artistes, danseurs et beatmakers autour de performances, d’une conférence dansée, de masterclass et d’un battle unique.
PROGRAMME COMPLET
VENDREDI 17 AVRIL
CONFÉRENCE DANSÉE (19h00 – 20h00)
LES SYSTÈMES DU FREESTYLE avec : Meech De France , GyverHypman, Miguel Sow, April, Ayilé, Kendrickable (Flexn), Lil Pumpkin (Memphis Jookin), Yustass (Litefeet)
Une exploration vivante des systèmes d’improvisation en danse et en musique.
IMMERSIVE MOVEMENT (20h15 – 21h00)
Teaser avec les musiciens : TEASER VIDEO / WORK IN PROGRESS
INFOS DIFFUSION : DERVICHE DIFFUSION
Concert Chorégraphique – Solo
Meech De France
- Manon (Alto)
- Beatbox Live
- Beatmaking Live
Quand la danse devient musique.
VERSION SOLO : VERSION SOLO SANS MUSICIEN
DJ SET LIVE – BAR (21h00 – 22h30)
Dibiase (USA) / Meech De France (FR) / Live DJing, beatmaking organique, énergie clubbing.
SAMEDI 18 AVRIL
MASTERCLASS – BEATMAKING & DANSE (10h00 – 12h00)
Avec : Meech De France (FR)
Freestyle systems : groove, flow, musicalité, improvisation.
GHÔST FLOW BATTLE 2026 (14h00 – 21h00)
Battle Danse & Beatmaking
Catégories : Kids & Open
Guest Beatmakers : Lumi Sow, Arabic Flavor, Randytchik, Namu Serpentard
Jury Beats Battle : Cheetah (FR)
Jury Dance Battle : Le K, Ayilé, 1 Ghôst Judge
MC Battle : Tashan
Entre exploration des systèmes d’improvisation, concert chorégraphique où le mouvement devient musique, DJ sets et compétition mêlant danse et beatmaking, Ghôst Flow Immersion célèbre l’instant, le groove et l’expression libre sous toutes ses formes les 17 et 18 avril.
Du vendredi 17 avril 2026 au samedi 18 avril 2026 :
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-17T02:00:00+02:00
fin : 2026-04-19T01:59:59+02:00
Date(s) :
La Place 10 passage de la Canopée 75001 Paris
Afficher la carte du lieu La Place et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- Journées Européennes des Métiers d’Art : visite de l’église Sainte-Anne de la Butte aux Cailles église Sainte-Anne de la Butte-aux-Cailles Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Amphithéâtre Richelieu – Sorbonne Paris 9 avril 2026
- Rencontre avec Kev Lambert Sorbonne Université Paris 9 avril 2026
- Garay, Salzard & Dorado Trio, JASS CLUB PARIS, PARIS 9 avril 2026
- Atelier traduction de l’espagnol au français Bibliothèque Germaine Tillion Paris 9 avril 2026