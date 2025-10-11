GHOST RIDER Carcassonne

GHOST RIDER Carcassonne samedi 11 octobre 2025.

GHOST RIDER

37 Rue Trivalle Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11 22:00:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

par Brunoi Zarn

Concert au bar du Festival (Tout public)

Brunoï Zarn exécute une performance solo durant laquelle il écartèle et torture l’album mythique “Ghost Rider” du célèbre duo américain Suicide, en nous faisant traverser cinquante ans de Rock’n’Roll.

.

37 Rue Trivalle Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

English :

by Brunoi Zarn

Concert at the Festival bar (open to all)

Brunoï Zarn gives a solo performance in which he rips apart and tortures the mythical album Ghost Rider by the famous American duo Suicide, taking us through fifty years of Rock?n?Roll.

German :

von Brunoi Zarn

Konzert in der Festivalbar (Für alle)

Brunoi Zarn führt eine Solo-Performance auf, bei der er das legendäre Album Ghost Rider des berühmten amerikanischen Duos Suicide auseinanderreißt und foltert und uns so durch fünfzig Jahre Rock’n’Roll führt.

Italiano :

par Brunoi Zarn

Concerto nel bar del Festival (aperto al pubblico)

Brunoï Zarn si esibisce in una performance solista in cui fa a pezzi e tortura il leggendario album Ghost Rider del famoso duo americano Suicide, portandoci attraverso cinquant’anni di Rock’n’Roll.

Espanol :

par Brunoi Zarn

Concierto en el bar del Festival (abierto al público)

Brunoï Zarn ofrece una actuación en solitario en la que desmenuza y tortura el legendario álbum Ghost Rider del famoso dúo estadounidense Suicide, llevándonos a través de cincuenta años de Rock?n?Roll.

L’événement GHOST RIDER Carcassonne a été mis à jour le 2025-09-16 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Carcassonne