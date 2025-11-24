GHOSTWOMAN – ROCK SCHOOL BARBEY Bordeaux

GHOSTWOMAN Début : 2025-11-24 à 20:30. Tarif : – euros.

Pas de repos pour les braves : GHOSTWOMAN vient d’annoncer son quatrième album en quatre ans et compte bien asseoir son statut d’acteur majeur de la scène psych rock actuelle. “Welcome to the Civilized World” sortira le 05/09/25 via Full Time Hobby, et Alive, son premier single imparable, est déjà disponible à l’écoute. Le duo défendra ce nouvel album sur scène en France cet automne, et notamment le 24 novembre 2025 à la Rock School Barbey.

ROCK SCHOOL BARBEY 18, cours Barbey 33800 Bordeaux 33