GHOSTWOMAN Rock School Barbey Bordeaux

GHOSTWOMAN Lundi 24 novembre, 20h30 Rock School Barbey Gironde

20 € (Prévente – Hors frais de location) / 24 € (Sur place)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-24T20:30:00 – 2025-11-24T23:55:00

Fin : 2025-11-24T20:30:00 – 2025-11-24T23:55:00

Pas de repos pour les braves : GHOSTWOMAN vient d’annoncer son quatrième album en quatre ans, et compte bien asseoir son statut d’acteur majeur de la scène psych rock actuelle. “Welcome to the Civilized World” sortira le 05/09/25 via Full Time Hobby, et Alive, son premier single imparable, est déjà disponible à l’écoute. Le duo défendra ce nouvel album sur scène en France cet automne, et notamment le 24 novembre à la Rock School Barbey.

GHOSTWOMAN est un face-à-face entre la rouille tranchante des guitares d’Evan Uschenko et les frappes caustiques de Ille van Dessel, les menant ensemble vers un oubli commun. “Welcome to the Civilized World” se veut la distillation pure de cette vision partagée.

L’album naît dans un monde brisé ; un héritage corrompu, Uschenko et van Dessel ne se font aucune illusion quant à sa futilité, et pourtant, cette chose est bien vivante. C’est une réaction allergique à l’époque dans laquelle nous vivons : une boursouflure qui hurle d’être grattée, la purge d’un mal moderne qu’ils ne pouvaient plus digérer. Au-delà de toute rationalité, ce disque vient d’un élan viscéral, d’un manque total d’alternative. Nous sommes tous condamnés, mais le groupe continuera à jouer pendant que le navire coule.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 33 66 00 https://www.rockschool-barbey.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://link.dice.fm/W0d73d4f9408 »}]

