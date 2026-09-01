Gi gong et danses des lettres hébraïques Haguenau
mardi 22 septembre 2026 · Haguenau
Informations pratiques
Haguenau
Gi gong et danses des lettres hébraïques
7 Rue du Rempart Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-09-22 14:00:00
fin : 2026-12-22 15:30:00
Date(s) :
2026-09-22
Aucune connaissance préalable du Qi gong ou de l’hébreu n’est nécessaire. Chacun est invité à vivre cette expérience à son rythme, dans un climat de bienveillance et de respect.
Ces ateliers vous invitent à explorer la rencontre entre le Qi gong, art énergétique chinois, et la danse des lettres hébraïques, pratique symbolique où chaque lettre devient un mouvement vivant.
À travers des exercices de respiratoire, des mouvements fluides, des temps de méditation et l’incarnation des lettres hébraïques, vous découvrirez une approche favorisant l’ancrage, la présence, la circulation de l’énergie et l’écoute de soi;
Aucune connaissance préalable du Qi gong ou de l’hébreu n’est nécessaire. Chacun est invité à vivre cette expérience à son rythme, dans un climat de bienveillance et de respect. 0 .
7 Rue du Rempart Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 85 03 24 28 wendlingsuzanne@gmail.com
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English :
No prior knowledge of qigong or Hebrew is required. Everyone is invited to enjoy this experience at their own pace, in an atmosphere of kindness and respect.
L’événement Gi gong et danses des lettres hébraïques Haguenau a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau
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