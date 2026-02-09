Giacometti : la vision déchaînée Palais de la mutualité Lyon Jeudi 12 mars, 14h30, 19h00 Plein tarif : 15€ , Tarif réduit : 8€

Artagora vous propose d’assister à la conférence donnée par Damien Capelazzi, le 12/03/2026 au Palais de la Mutualité, à 14h30 et à 19h, sur « Giacometti : la vision déchaînée ».

Conférence Artagora – Giacometti : la vision déchaînée

« Sensibilité incontournable de notre modernité, Giacometti est le fruit d’héritages et d’audaces, de patrimoines et de révolutions. S’il a été formé à l’école de Rodin, très vite le surréalisme des années 20 et les réductions abstraites ont fait disparaitre un corps pour mieux le voir réapparaitre. Giacometti c’est l’histoire de la distance, l’histoire de la vision, une chair qui traduit l’épaisseur devant les êtres. »

La conférence vous sera présentée par Damien CAPELAZZI, historien de l’Art depuis plus de 25 ans, spécialiste de l’Art Sacré et de la symbolique du corps et créateur d’Artagora.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-12T14:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-12T20:30:00.000+01:00

Palais de la mutualité 1 Place Antonin Jutard Préfecture Lyon 69003 Métropole de Lyon



