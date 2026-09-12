Giant Auto Rodéo par les Cascadeurs Lafertin TARBES Tarbes
samedi 12 septembre 2026 · TARBES · Tarbes
Informations pratiques
Tarbes
Giant Auto Rodéo par les Cascadeurs Lafertin
TARBES Rue Youri Gagarine Tarbes Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12
fin : 2026-09-13
Date(s) :
2026-09-12
Les cascadeurs Lafertin vous donne rendez-vous pour 2 heures de grand spectacle Big Foot, Action, Automobile, Monstertruck, quad…
SAMEDI 12 SEPTEMBRE à 17h30
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE à 16h
TARIFS
Adulte 20 €
Enfant (4 à 12 ans) 10 €
– de 4 ans gratuit
.
TARBES Rue Youri Gagarine Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 43 46 87 50
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English :
The Lafertin Stunt Team invites you to a spectacular 2-hour show featuring Big Foot, action stunts, car stunts, monster trucks, ATVs, and more…
SATURDAY, SEPTEMBER 12, 5:30 p.m.
SUNDAY, SEPTEMBER 13 at 4:00 p.m.
PRICES
Adults: 20 ?
Children (ages 4–12): 10 ?
Under 4: free
L’événement Giant Auto Rodéo par les Cascadeurs Lafertin Tarbes a été mis à jour le 2026-09-01 par OT de Tarbes|CDT65
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