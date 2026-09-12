Giant Auto Rodéo par les Cascadeurs Lafertin TARBES Tarbes

Informations pratiques

Tarbes

Giant Auto Rodéo par les Cascadeurs Lafertin

TARBES Rue Youri Gagarine Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-12

Les cascadeurs Lafertin vous donne rendez-vous pour 2 heures de grand spectacle Big Foot, Action, Automobile, Monstertruck, quad…

SAMEDI 12 SEPTEMBRE à 17h30

DIMANCHE 13 SEPTEMBRE à 16h

TARIFS

Adulte 20 €

Enfant (4 à 12 ans) 10 €

– de 4 ans gratuit

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TARBES Rue Youri Gagarine Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 43 46 87 50

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English :

The Lafertin Stunt Team invites you to a spectacular 2-hour show featuring Big Foot, action stunts, car stunts, monster trucks, ATVs, and more…

SATURDAY, SEPTEMBER 12, 5:30 p.m.

SUNDAY, SEPTEMBER 13 at 4:00 p.m.

PRICES

Adults: 20 ?

Children (ages 4–12): 10 ?

Under 4: free

L’événement Giant Auto Rodéo par les Cascadeurs Lafertin Tarbes a été mis à jour le 2026-09-01 par OT de Tarbes|CDT65