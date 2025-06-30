GIEDRE – AUDITORIUM – CITE DES ARTS Besancon

GIEDRE Début : 2026-01-25 à 17:00. Tarif : – euros.

LE FESTIVAL DROLEMENT BIEN PRÉSENTE : GIEDREGIEDRÉGiedRé, ce qu’elle aime bien dans la vie, c’est écrire des chansons rigolotes sur des trucs pastrès rigolos. Et ce qu’elle aime encore plus, c’est chanter ses chansonsrigolotes-sur-des-trucs-pas-rigolos sur scène, car les lumières sont très fortes et ça lui « donnedix ans de moins ». Du moins c’est ce qu’elle croit, mais les gens ne sont pas dupes.Dimanche 25 janvier, 17h – ConservatoireSpectacle non accessible aux moins de 12 ans.RESERVATION PMR : billetterie@ngproductions.fr

AUDITORIUM – CITE DES ARTS 1 PASSAGE DES ARTS 25000 Besancon 25