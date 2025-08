GIEDRÉ + CHARLOTTE SAOUZ Tours

GIEDRÉ + CHARLOTTE SAOUZ Tours mercredi 29 octobre 2025.

GIEDRÉ + CHARLOTTE SAOUZ

146 Rue Édouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-29 20:00:00

fin : 2025-10-29 23:30:00

Date(s) :

2025-10-29

GiedRé + Charlotte Saouz

GiedRé, ce qu’elle aime bien dans la vie, c’est écrire des chansons rigolotes sur des trucs pas très rigolos.

GiedRé + Charlotte Saouz

GiedRé, ce qu’elle aime bien dans la vie, c’est écrire des chansons rigolotes sur des trucs pas très rigolos. Et ce qu’elle aime encore plus, c’est chanter ses chansons rigolotes-sur-des-trucs-pas-rigolos sur scène, car les lumières sont très fortes et ça lui donne dix ans de moins . Du moins c’est ce qu’elle croit, mais les gens ne sont pas dupes.

CHARLOTTE SAOUZ

Charlotte Saouz écrit et chante ses chansons, tendres, mordantes et engagées, avec à l’intérieur de vrais petits

bouts de sa vie de femme. Ses textes et ceux de Anne Sylvestre, portés par sa voix chaude et sa guitare

entraînante, touchent son public avec sincérité et malice ! .

146 Rue Édouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

GiedRé + Charlotte Saouz

What GiedRé really likes in life is writing funny songs about not-so-fun things.

German :

GiedRé + Charlotte Saouz

GiedRé liebt es, lustige Lieder über nicht so lustige Dinge zu schreiben.

Italiano :

GiedRé + Charlotte Saouz

La cosa che preferisce GiedRé nella vita è scrivere canzoni divertenti su cose non così divertenti.

Espanol :

GiedRé + Charlotte Saouz

Lo que más le gusta a GiedRé es escribir canciones divertidas sobre cosas no tan divertidas.

L’événement GIEDRÉ + CHARLOTTE SAOUZ Tours a été mis à jour le 2025-07-30 par ADT 37