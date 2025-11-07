GiedRé – ESPACE JULIEN Marseille

GiedRé Début : 2025-11-07 à 20:00. Tarif : – euros.

LA RESPONSABILITÉ DES RÊVES PRÉSENTE : GIEDRÉGiedRé revient sur scène avec sa nouvelle tournée Maxi Best Of (sans frites, mais avec ses meilleurs tubes – selon sa mère). Entre humour noir, tendresse et absurdité, GiedRé vous chante ses classiques, quelques inédits, et vous prouve (ou pas) que les projecteurs rajeunissent.

ESPACE JULIEN 39 Cours Julien 13006 Marseille 13