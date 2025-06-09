Giedré Festival Drôlement Bien Auditorium du Conservatoire Besançon

Giedré Festival Drôlement Bien

Auditorium du Conservatoire 2 Passage des Arts Besançon Doubs

Début : 2026-01-25 17:00:00

fin : 2026-01-25

2026-01-25

GiedRé, ce qu’elle aime bien dans la vie, c’est écrire des chansons rigolotes sur des trucs pas très rigolos. Et ce qu’elle aime encore plus, c’est chanter ses chansons rigolotes-sur-des-trucs-pas-rigolos sur scène, car les lumières sont très fortes et ça lui donne dix ans de moins . Du moins c’est ce qu’elle croit, mais les gens ne sont pas dupes. .

Auditorium du Conservatoire 2 Passage des Arts Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

