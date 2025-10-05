GiedRé – LES ARCS Queven

GiedRé Début : 2025-10-05 à 17:00. Tarif : – euros.

GIEDRÉGiedRé, ce qu’elle aime bien dans la vie, c’est écrire des chansons rigolotes sur des trucs pas très rigolos. Et ce qu’elle apprécie encore plus, c’est chanter ses chansons rigolotes-sur-des-trucs-pas-rigolos sur scène, car les lumières sont très fortes et ça lui “donne dix ans de moins”. Depuis le temps qu’elle patiente dans cette chambre noire, elle a écrit pas moins de 150 chansons. Elle a choisi ses préférées, les préférées des gens, en a écrit de nouvelles. La voilà repartie sur les routes pour les chanter à ceux qui sont loin de chez eux mais qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal. Mais si vous n’êtes pas loin de chez vous et que rien dans votre cœur ne vous fait mal, venez quand même, ne serait-ce que pour vérifier si les lumières de scène rajeunissent vraiment.

LES ARCS 9 RUE DE LA GARE 56530 Queven 56