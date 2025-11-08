GIEDRÉ – PALOMA – GRANDE SALLE Nimes

GIEDRÉ – PALOMA – GRANDE SALLE Nimes samedi 8 novembre 2025.

GIEDRÉ Début : 2025-11-08 à 20:00. Tarif : – euros.

PALOMA, REGIE PERSONNALISE SMAC PRÉSENTE : GIEDRÉGiedRé, ce qu’elle aime bien dans la vie, c’est écrire des chansons rigolotes sur des trucs pas très rigolos. Et ce qu’elle aime encore plus, c’est chanter ses chansons rigolotes-sur-des-trucs-pas-rigolos sur scène, car les lumières sont très fortes et ça lui « donne dix ans de moins ». Du moins c’est ce qu’elle croit, mais les gens ne sont pas dupes.Alors elle repart en tournée, avec une nouvelle formule Maxi Best Of, sans frites mais avec ses plus grands tubes, du moins aux yeux de sa famille (qui la confond tout le temps avec Barbara Streisand.)Depuis le temps qu’elle patiente dans cette chambre noire, elle a écrit pas moins de 150 chansons, peut-être plus, mais elle ne sait compter au-delà (en même temps on a rarement besoin de compter au-delà de 150). Alors elle a choisi ses préférées, les préférées des gens, en a écrit de nouvelles, et la voilà repartie sur les routes pour les chanter à ceux qui sont loin de chez eux mais qui ont dans leurs yeux quelque chose qui fait mal. Mais si vous n’êtes pas loin de chez vous et que rien dans votre coeur ne vous fait mal, venez quand même, ne serait-ce que pour vérifier si les lumières de scène rajeunissent vraiment.(Et si vous n’avez pas la ref comme disent les jeunes, révisez vos classiques.)

PALOMA – GRANDE SALLE 250 Chemin de l’aerodrome 30000 Nimes 30