Giga loto Salle Gautier Capuçon Mansle-les-Fontaines
Giga loto Salle Gautier Capuçon Mansle-les-Fontaines samedi 31 janvier 2026.
Giga loto
Salle Gautier Capuçon Route de Montignac Mansle-les-Fontaines Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-31 20:30:00
fin : 2026-01-31
Date(s) :
2026-01-31
.
Salle Gautier Capuçon Route de Montignac Mansle-les-Fontaines 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 83 42 73 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Giga loto Mansle-les-Fontaines a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de tourisme Destination Nord Charente