Gigabarre Caen
Gigabarre Caen dimanche 28 septembre 2025.
Gigabarre
Port de Caen Caen Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-28 11:00:00
fin : 2025-09-28
Date(s) :
2025-09-28
Un grand bal participatif mené par la compagnie VO et l’association Snark, pour faire danser tout Caen sur le port de Caen.
La compagnie VO et l’association Snark vous invitent à une performance originale nommée ‘Gigabarre’ sur le port de Caen, mêlant art et convivialité.
RDV dimanche 28 septembre à 11h.
Plus d’infos sur snark.org. .
Port de Caen Caen 14000 Calvados Normandie
English : Gigabarre
A grand participatory ball led by VO and the Snark association, to get the whole of Caen dancing on Caen harbour.
German : Gigabarre
Ein großer Ball zum Mitmachen, der von der Kompanie VO und dem Verein Snark geleitet wird, um ganz Caen im Hafen von Caen tanzen zu lassen.
Italiano :
La compagnia VO e l’associazione Snark organizzano un grande ballo per far ballare tutti nel porto di Caen.
Espanol :
La compañía VO y la asociación Snark organizan un baile a gran escala para hacer bailar a todo el mundo en el puerto de Caen.
L’événement Gigabarre Caen a été mis à jour le 2025-08-29 par OT Caen la Mer