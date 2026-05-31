GIGANTONIUM – FLÖJTER, Klang Festival, Gallneukirchen

GIGANTONIUM – FLÖJTER Samedi 11 juillet, 20h00 Klang Festival Bezirk Urfahr-Umgebung

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-11T20:00:00+02:00 – 2026-07-11T23:00:00+02:00

Fin : 2026-07-11T20:00:00+02:00 – 2026-07-11T23:00:00+02:00

Depuis plusieurs années déjà, Delphine Joussein et Mats Gustafsson collaborent au sein de leurs groupes respectifs, Nout et Fire! Orchestra.

Pour leur première expérience en duo, Mats abandonne le saxophone pour nouer avec Delphine un dialogue à la flûte et flûte augmentée, où l’instrument devient l’extension des désirs sonores.

Dans un engagement radical à exploiter la flûte traversière jusqu’à sa dernière couche de maillechort, l’argent massif se fond dans l’électronique, le groove, les riffs, la percussion et la voix traversent les textures sonores.

Une nouvelle histoire à haute tension, où règnent énergie intensive, beauté poétique, métal extrême, musique contemporaine, free jazz, noise et musique ancienne.

Mats Gustafsson & Delphine Joussein : flûtes, machines, voix

GIGANTONIUM – Conventionnement 2025-2026 sur 2 ans

Klang Festival Reichenauer Straße 10 4210 Gallneukirchen Gallneukirchen 4210 Bezirk Urfahr-Umgebung Haute-Autriche [{« type »: « link », « value »: « https://klangfestival.at/artist/floejter-delphine-joussein-mats-gustafsson/ »}]

Flöjter : les flûtes, en suédois. Flöjter : la flûte traversière, sous tous ses états, à tort et à travers.