GIGANTONIUM : SAUVAGES PARADIS, Bezau Beats, Bezau
GIGANTONIUM : SAUVAGES PARADIS, Bezau Beats, Bezau vendredi 7 août 2026.
GIGANTONIUM : SAUVAGES PARADIS Vendredi 7 août, 20h30 Bezau Beats Bezirk Bregenz
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-07T20:30:00+02:00 – 2026-08-07T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-07T20:30:00+02:00 – 2026-08-07T23:00:00+02:00
Edward Perraud : batterie, électronique
Eve Risser : orgue, clavier, électronique
Arthur Delaleu : guitare, basse, électronique
Delphine Joussein : flûte, électronique
GIGANTONIUM – Conventionnement DRAC Ile-de-France 2025-2026 sur 2 ans
Bezau Beats Bezau Bezau 6870 Bezirk Bregenz Vorarlberg [{« type »: « link », « value »: « https://www.bezaubeatz.at/program/2026/edward-perraud-sauvages-paradis »}]
Avec ce nouveau projet, Edward Perraud, batteur virtuose et explorateur sonore, nous invite à une immersion musicale vibrante où l’énergie, la transe et l’extase se côtoient.
Céleste Perraud