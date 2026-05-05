GIGANTONIUM : SAUVAGES PARADIS, Bezau Beats, Bezau

GIGANTONIUM : SAUVAGES PARADIS Vendredi 7 août, 20h30 Bezau Beats Bezirk Bregenz

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-07T20:30:00+02:00 – 2026-08-07T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-07T20:30:00+02:00 – 2026-08-07T23:00:00+02:00

Edward Perraud : batterie, électronique

Eve Risser : orgue, clavier, électronique

Arthur Delaleu : guitare, basse, électronique

Delphine Joussein : flûte, électronique

GIGANTONIUM – Conventionnement DRAC Ile-de-France 2025-2026 sur 2 ans

Bezau Beats Bezau Bezau 6870 Bezirk Bregenz Vorarlberg [{« type »: « link », « value »: « https://www.bezaubeatz.at/program/2026/edward-perraud-sauvages-paradis »}]

Avec ce nouveau projet, Edward Perraud, batteur virtuose et explorateur sonore, nous invite à une immersion musicale vibrante où l’énergie, la transe et l’extase se côtoient.

Céleste Perraud