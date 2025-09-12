GIGIGI Carcassonne

GIGIGI Carcassonne vendredi 12 septembre 2025.

Avenue du Président Franklin Roosevelt Carcassonne Aude

Début : 2025-09-12 21:00:00

Les bouffées de vie, les livres, les promenades dans la forêt, les vélos électriques, les carottes avec la sauce soja et l’ail, la flûte douce et l’Angleterre, les trois se retrouvent dans la campagne du Gers dans le sud de la France pour se raconter à travers la musique triste qui vous donne envie de pleurer et de manger du chocolat toute la journée sous les couvertures, le jazz de promenades solitaires nocturnes sur l’asphalte humide en compagnie de chats mystérieux et le punk rock défoncé.

English :

Puffs of life, books, walks in the forest, electric bikes, carrots with soy sauce and garlic, the sweet flute and England, the three meet up in the Gers countryside in the south of France to tell their stories through sad music that makes you want to cry and eat chocolate all day under the covers, the jazz of solitary night-time walks on damp asphalt in the company of mysterious cats and stoned punk rock.

German :

Lebensfresser, Bücher, Waldspaziergänge, Elektrofahrräder, Karotten mit Sojasauce und Knoblauch, süße Flöte und England die drei treffen sich in der ländlichen Gegend von Gers in Südfrankreich und erzählen ihre Geschichte durch traurige Musik, bei der man den ganzen Tag unter der Bettdecke weinen und Schokolade essen möchte, Jazz von einsamen nächtlichen Spaziergängen auf feuchtem Asphalt in Begleitung mysteriöser Katzen und bekifften Punkrock.

Italiano :

Esplosioni di vita, libri, passeggiate nel bosco, biciclette elettriche, carote con salsa di soia e aglio, il flauto dolce e l’Inghilterra, i tre si incontrano nella campagna di Gers, nel sud della Francia, per raccontare le loro storie attraverso una musica triste che fa venire voglia di piangere e di mangiare cioccolato tutto il giorno sotto le coperte, il jazz di solitarie passeggiate notturne sull’asfalto umido in compagnia di gatti misteriosi e il punk rock strafatto.

Espanol :

Ráfagas de vida, libros, paseos por el bosque, bicicletas eléctricas, zanahorias con salsa de soja y ajo, la dulce flauta e Inglaterra, los tres se reúnen en la campiña de Gers, en el sur de Francia, para contar sus historias a través de una música triste que da ganas de llorar y de comer chocolate todo el día bajo las sábanas, el jazz de los paseos nocturnos solitarios por el asfalto húmedo en compañía de gatos misteriosos y punk rock fumado.

