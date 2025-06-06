Pièce de théâtre La ligne rose Théâtre de Lunéville Lunéville

Pièce de théâtre La ligne rose

Théâtre de Lunéville 37 Rue de Lorraine Lunéville Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-14 20:30:00

L’histoire folle des 3 jeunes filles qui ont, par un singulier concours de circonstances, lancé le téléphone rose !

Paris. Les Années folles. Trois opératrices de téléphone. Marthe se voit déjà vieille fille. Denise joue les oiseaux de nuit. Quant à Jeanne, elle démarre une nouvelle vie. La rencontre des trois demoiselles fait des étincelles surtout lorsqu’elles se retrouvent à créer un service inédit donner du plaisir aux hommes, par le simple son de leurs voix. Mais leur entreprise innovante se retrouve au cœur de toutes les convoitises un gangster opportuniste, des collègues trop curieuses, une police des Mœurs sur le qui-vive… Les obstacles seront multiples. A cœur vaillant rien impossible ! Mais seront-elles assez courageuses pour affronter tous les dangers de cette folle épopée ?Tout public

Théâtre de Lunéville 37 Rue de Lorraine Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 76 48 60 billetterie@theatredeluneville.fr

English :

The crazy story of the 3 girls who, through a singular combination of circumstances, launched the phone sex line!

Paris. The Roaring Twenties. Three telephone operators. Marthe sees herself as an old maid. Denise is a night owl. Jeanne is starting a new life. The meeting of the three ladies creates a spark, especially when they find themselves creating a new service: giving pleasure to men, simply by the sound of their voices. But their innovative enterprise finds itself at the heart of all kinds of covetousness: an opportunistic gangster, over-curious colleagues, a morality police force on the alert? The obstacles will be many. Nothing is impossible for a valiant heart! But will they be brave enough to face all the dangers of this crazy epic?

German :

Die verrückte Geschichte der drei Mädchen, die durch eine Verkettung seltsamer Umstände den Telefonsex ins Leben gerufen haben!

Paris. Die verrückten Jahre. Drei Telefonistinnen. Marthe sieht sich schon als alte Jungfer. Denise spielt die Nachtschwärmerin. Und Jeanne beginnt ein neues Leben. Die drei Damen lernen sich kennen und es fliegen die Funken, vor allem, als sie eine völlig neue Dienstleistung entwickeln: Männer sollen durch den Klang ihrer Stimmen Lust empfinden. Doch ihr innovatives Unternehmen gerät ins Kreuzfeuer der Begierde: ein opportunistischer Gangster, neugierige Kolleginnen, eine wachsame Moralpolizei? Die Hindernisse sind vielfältig. Nichts ist unmöglich! Aber sind sie mutig genug, um sich den Gefahren dieses verrückten Abenteuers zu stellen?

Italiano :

La folle storia delle 3 ragazze che, per una bizzarra combinazione di circostanze, hanno lanciato il servizio di sesso telefonico!

Parigi. I ruggenti anni Venti. Tre operatrici telefoniche. Marthe si vede come una vecchia zitella. Denise è una nottambula. Jeanne sta iniziando una nuova vita. L’incontro di queste tre giovani donne fa scoccare la scintilla, soprattutto quando si trovano a creare un nuovo servizio: dare piacere agli uomini, semplicemente con il suono della loro voce. Ma la loro attività innovativa si trova al centro di ogni tipo di cupidigia: un gangster opportunista, colleghi troppo curiosi e un corpo di polizia morale all’erta? Gli ostacoli saranno molti. Nulla è impossibile per un cuore valoroso! Ma saranno abbastanza coraggiosi da affrontare tutti i pericoli di questa folle saga?

Espanol :

¡La alocada historia de las 3 jóvenes que, por una extraña combinación de circunstancias, lanzaron el servicio de sexo telefónico!

París. Los locos años veinte. Tres telefonistas. Marthe se considera una solterona. Denise es noctámbula. Jeanne empieza una nueva vida. El encuentro de estas tres jóvenes crea una chispa, especialmente cuando se encuentran creando un nuevo servicio: dar placer a los hombres, simplemente con el sonido de sus voces. Pero su innovador negocio se encuentra en el centro de todo tipo de codicias: un gángster oportunista, colegas demasiado curiosos, la vigilante policía de la moralidad.. Los obstáculos serán muchos. Nada es imposible para un corazón valiente Pero, ¿serán lo bastante valientes para enfrentarse a todos los peligros de esta alocada aventura?

