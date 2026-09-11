Gilbert Bécaud, Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Gilbert Bécaud Vendredi 11 décembre, 15h00 Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-11T15:00:00+01:00 – 2026-12-11T16:00:00+01:00

Fin : 2026-12-11T15:00:00+01:00 – 2026-12-11T16:00:00+01:00

Au cours de sa carrière, Gilbert Bécaud s’est produit 33 fois à l’Olympia, ce qui lui valut le surnom de « Monsieur 100 000 Volts ».

Sa cravate à pois, sa main sur l’oreille et surtout sa voix puissante et sensible à la fois ont marqué les esprits.

Filmé en 1980 et entouré d’invités surprise et d’époque, il interprète quelques unes de ses chansons, parfois en duo… des images aussi rares que réjouissantes en cette période de fêtes.

Médiathèque Léopold Sédar Senghor, Carré des Jalles place de la République Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine

La boite à musique