SIMON SUPERLAPIN LE SPECTACLE – LA PALESTRE Le Cannet samedi 8 novembre 2025.

LA PALESTRE PRESENTE EN ACCORD AVEC LOS PRODUCTION : SIMON SUPERLAPIN LE SPECTACLELes tarifs enfants sont valables jusqu’à 7 ans inclus.Pas de gratuité pour les enfants.Le Pack Famille est valable pour l’achat de 4 billets exclusivement.Chaque personne doit être munie d’un billet unique pour assister au spectacle.Durée : 1H00 entracte.Simon, vous le connaissez ? C’est cet irrésistible petit lapin malin et coquin, créé par Stephanie Blake, qui adore s’imaginer être un super-héros ! Quand il joue avec ses copains, ils forment la bande de Superlapin ! Dans le spectacle – Superlapin et la pierre qui fait dire Oui – retrouvez vos héros préférés, Simon, son petit frère Gaspard et sa meilleure copine Lou. Pour ces petits lapins, parfois un peu gourmands, deux bonbons chacun, ce n’est pas assez ! Comme Maman ne veut pas leur en donner davantage, Simon s’imagine qu’il existe une pierre qui fait dire OUI : s’ils la trouvaient, Maman dirait Oui à tout ce qu’ils veulent !! Lou et Gaspard trouvent l’idée super top ! Ni une, ni deux, c’est une nouvelle mission pour la bande de Superlapin ! Et voici nos héros qui basculent dans leur monde imaginaire. Malheureusement, le vilain Professeur Wolf est là aussi, à la recherche de cette pierre extraordinaire… Venez vivre en spectacle les aventures de Simon dans le Méga giga top spectacle Superlapin et la pierre qui fait dire Oui.

LA PALESTRE 730 av Georges Pompidou 06110 Le Cannet 06