GILDAA – LA CORDO Romans Sur Isere

GILDAA Début : 2026-03-05 à 20:30. Tarif : – euros.

Un concert hors-norme et cathartique qui mélange les disciplines et les genres artistiquesCamille Constantin Da Silva, alias GILDAA habite dans l’œil de celui qui la regarde, entre la France et le Brésil. Elle chante bilingue mais pense à l’envers. Dans une transe à l’humour décalé qui mêle les rythmes afro-brésiliens, l’électro et le violon de son enfance l’artiste fait jaillir de sa mémoire capricieuse un personnage touchant et décalé.En première partie Alma Recthman, autrice compositrice, incarnera de sa voix puissante et mature ses poèmes écorchés qui racontent l’amour, l’abandon, la solitude et la colère douce.? Si vous aimez : Etta James, le Baile Funk et transformer l’imprévu en magie

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA CORDO 3 QUAI SAINTE CLAIRE 26100 Romans Sur Isere 26