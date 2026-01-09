GILDAA

Salle multiculturelle de Passais-la-Conception Passais Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 20:30:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Gildaa habite dans l’œil de celui qui la regarde, entre la France et le Brésil. Sa mémoire est comme un téléphone capricieux ça capte pas toujours, mais ça peut revenir, il suffit de quelques notes de musique. Elle voudrait comprendre qui elle est, alors elle danse, chante, joue du violon, de la machine à écrire, et le concert devient un rituel qui la connecte à sa lignée. Elle chante bilingue mais pense à l’envers. Poétesse satirique, au carrefour de la chanson et du baile funk, elle boit un verre avec Jazz et RnB, et éclate les frontières du concert.

Le problème avec Gildaa on cherche la bonne comparaison pour cerner ses contours, mais ça n’a pas vraiment de sens, car elle est littéralement incomparable. Elle n’est vraiment chez elle que sur scène, dans son esprit, où absurde et mystique sont intimement liés, territoire où, enfin, tout le monde se rassemble. C’est le public qui donne vie à Gildaa. Lui seul.

Une programmation proposée dans le cadre d’un partenariat entre C’61 et la Communauté de Communes Andaine-Passais et la ville de Domfront en Poiraie. .

Salle multiculturelle de Passais-la-Conception Passais Villages 61350 Orne Normandie +33 2 33 38 56 66 saisonculturellepartagee@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : GILDAA

L’événement GILDAA Passais Villages a été mis à jour le 2026-01-09 par REZZO