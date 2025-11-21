Gildaa + Sophia Djebel Rose – Saison Onyx Onyx Saint-Herblain

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-08 17:00 –

Gratuit : non 5 € à 20 € 5 € à 20 € Billetteries :labilletterie.theatreonyx.frà Onyx, 1 place Océane à St-Herblain, du lundi au vendredi de 12h45 à 18h Tout public

Club concerts : une soirée avec deux concerts dans le Club d’ONYX et la découverte d’un vin local ! Les femmes sinon rien ! Deux artistes à l’honneur pour cette (fin de) journée internationale des droits des femmes qui se prolonge aussi en soirée. Gildaa (diva décalée et authentique) : Entre soul brésilienne et chanson française, Gildaa invite à un voyage intérieur avec une énergie déroutante. Elle s’impose dans une forme de concert mystérieux, où la danse, la musique et le théâtre s’entremêlent de façon jouissive. Entre clown mystique et diva tragique, Gildaa explore le récit d’une femme brisée par la société et dessine une satire sociale entre l’emprise et le libre arbitre. Avec humour et folie, son chant accompagné de violon, percussions, guitare et productions électroniques nous emporte entre ombre et lumière.> Écriture, composition, direction artistique : Camille Constantin Da Silva / Chant, kora, violon, percussions, machine à écrire : Gildaa Sophia Djebel Rose (folk expérimental et poétique) : Entre folk, chanson expérimentale et poésie d’avant-garde, Sophia Djebel Rose distille une poésie lumineuse, sombre et tremblante. Aux arpèges d’une guitare se mêle le dénuement d’une voix qui chante les forêts noires et les eaux claires, les saisons, la mort, la révolte et l’amour. S’il est tentant de parler de folk pour caractériser son travail, la musique de Sophia Djebel Rose s’inscrit plutôt dans le sillage de femmes à l’esprit libre et avant-gardistes qui n’ont cessé d’exploser les frontières entre les styles. Pour n’en citer que deux : Catherine Ribeiro ou Nico.> Guitare, voix : Sophia Djebel Rose Durée estimée :1er concert : 45 min.2e concert : 55 min. à 1h.

Onyx Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 00 http://theatreonyx.fr/ billetterie.onyx@saint-herblain.fr https://www.theatreonyx.fr