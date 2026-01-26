GILLES PARIS PRÉSENTE SON LIVRE L’ATTRAPE-MOTS HÔTEL PAMS Perpignan

GILLES PARIS PRÉSENTE SON LIVRE L’ATTRAPE-MOTS

HÔTEL PAMS 18 rue Emile Zola Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-13 18:00:00

A l’Hôtel Pams, Gilles Paris présente son livre L’Attrape-Mots .

At the Hôtel Pams, Gilles Paris presents his book L’Attrape-Mots .

