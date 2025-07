Gilles Régnier (photographies) Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer

Gilles Régnier (photographies) Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer mercredi 6 août 2025.

Gilles Régnier (photographies)

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-08-06

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-06

Passionné par l’univers marin, Gilles Régnier capture avec sensibilité le spectacle des grandes marées, de la baie du Mont-Saint-Michel jusqu’à Étretat, en traversant le Cotentin, le Bessin et l’estuaire de la Seine. À travers son objectif, il immortalise les métamorphoses du littoral, saisissant un même lieu à différents moments de la journée pour révéler, au fil des marées montantes et descendantes, la beauté changeante des paysages.

Exposition visible les mardis, jeudis et vendredis de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h. Le mercredi de 10h30 à 18h. Le samedi de 10h30 à 12h30.

Passionné par l’univers marin, Gilles Régnier capture avec sensibilité le spectacle des grandes marées, de la baie du Mont-Saint-Michel jusqu’à Étretat, en traversant le Cotentin, le Bessin et l’estuaire de la Seine. À travers son objectif, il immortalise les métamorphoses du littoral, saisissant un même lieu à différents moments de la journée pour révéler, au fil des marées montantes et descendantes, la beauté changeante des paysages.

Exposition visible les mardis, jeudis et vendredis de 10h30 à 12h30 et de 15h à 18h. Le mercredi de 10h30 à 18h. Le samedi de 10h30 à 12h30. .

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 24 29 27

English : Gilles Régnier (photographies)

Fascinated by the marine world, Gilles Régnier sensitively captures the spectacle of the spring tides, from the Bay of Mont-Saint-Michel to Étretat, crossing the Cotentin, Bessin and Seine estuaries. Through his lens, he immortalizes the metamorphoses of the coastline, capturing the same spot at different times of day to reveal the changing beauty of the landscape as the tides rise and fall.

Exhibition open Tuesdays, Thursdays and Fridays, 10.30am to 12.30pm and 3pm to 6pm. Wednesdays, 10.30am to 6pm. Saturday from 10.30am to 12.30pm.

German : Gilles Régnier (photographies)

Gilles Régnier ist ein leidenschaftlicher Meeresliebhaber und hält das Schauspiel der großen Gezeiten von der Bucht des Mont-Saint-Michel bis nach Étretat, durch das Cotentin, das Bessin und die Seine-Mündung mit Sensibilität fest. Mit seinem Objektiv verewigt er die Metamorphosen der Küste, indem er ein und denselben Ort zu verschiedenen Tageszeiten festhält, um die wechselnde Schönheit der Landschaften durch Ebbe und Flut zu enthüllen.

Die Ausstellung ist dienstags, donnerstags und freitags von 10:30 bis 12:30 Uhr und von 15:00 bis 18:00 Uhr zu sehen. Am Mittwoch von 10:30 bis 18:00 Uhr. Samstags von 10:30 bis 12:30 Uhr.

Italiano :

Appassionato del mondo marino, Gilles Régnier cattura con sensibilità lo spettacolo delle maree primaverili, dalla baia di Mont-Saint-Michel a Étretat, attraversando il Cotentin, il Bessin e l’estuario della Senna. Attraverso il suo obiettivo, immortala le metamorfosi della costa, catturando lo stesso luogo in momenti diversi della giornata per rivelare la bellezza mutevole del paesaggio con l’alzarsi e l’abbassarsi delle maree.

La mostra è aperta il martedì, il giovedì e il venerdì, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.00. Mercoledì dalle 10.30 alle 18.00. Sabato dalle 10.30 alle 12.30.

Espanol :

Apasionado del mundo marino, Gilles Régnier capta con sensibilidad el espectáculo de las mareas vivas, desde la bahía del Mont-Saint-Michel hasta Étretat, atravesando el Cotentin, el Bessin y el estuario del Sena. A través de su objetivo, inmortaliza las metamorfosis del litoral, captando el mismo lugar a diferentes horas del día para revelar la belleza cambiante del paisaje a medida que suben y bajan las mareas.

Exposición abierta los martes, jueves y viernes, de 10.30 a 12.30 y de 15.00 a 18.00 horas. Miércoles de 10.30 a 18.00 h. Sábados de 10.30 a 12.30 h.

L’événement Gilles Régnier (photographies) Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-23 par OT Normandie Pays d’Auge