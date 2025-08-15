Exposition Le Grand Quartier Saint-Céré
Exposition Le Grand Quartier Saint-Céré jeudi 26 février 2026.
Exposition Le Grand Quartier
place du Mercadial Saint-Céré Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 10:00:00
fin : 2026-03-01 19:00:00
Date(s) :
2026-02-26
Exposition visuelle et sonore
Exposition visuelle et sonore. Une manière sensible, artistique et poétique d'interroger cette mémoire du grand
quartier de l’Institut Camille Miret de Leyme
Proposé par le Collectif Art’zimut .
place du Mercadial Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 73 81 99 93
English :
Visual and audio exhibition
L’événement Exposition Le Grand Quartier Saint-Céré a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Vallée de la Dordogne
À voir aussi à Saint-Céré (Lot)
- Concert blessures d’amour Saint-Céré 23 mai 2026
- Rassemblement de voitures de collection Saint-Céré 24 mai 2026
- Rendez-vous des curieux projection de film tous au Larzac Saint-Céré 29 mai 2026
- Rendez-vous des curieux spectacle songe d’une nuit d’été Saint-Céré 30 mai 2026
- Course de caisses à savon Saint-Céré 27 juin 2026