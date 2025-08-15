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Exposition Le Grand Quartier Saint-Céré

Exposition Le Grand Quartier Saint-Céré jeudi 26 février 2026.

Adresse : place du Mercadial

Ville : 46400 Saint-Céré

Département : Lot

Début : jeudi 26 février 2026

Fin : dimanche 1 mars 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit

Exposition Le Grand Quartier

place du Mercadial Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 10:00:00
fin : 2026-03-01 19:00:00

Date(s) :
2026-02-26

Exposition visuelle et sonore
Exposition visuelle et sonore. Une manière sensible, artistique et poétique d'interroger cette mémoire du grand
quartier de l’Institut Camille Miret de Leyme
Proposé par le Collectif Art’zimut   .

place du Mercadial Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 73 81 99 93 

English :

Visual and audio exhibition

L’événement Exposition Le Grand Quartier Saint-Céré a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Vallée de la Dordogne

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