Exposition Le Grand Quartier

place du Mercadial Saint-Céré Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26 10:00:00

fin : 2026-03-01 19:00:00

Date(s) :

2026-02-26

Exposition visuelle et sonore

Exposition visuelle et sonore. Une manière sensible, artistique et poétique d'interroger cette mémoire du grand

quartier de l’Institut Camille Miret de Leyme

Proposé par le Collectif Art’zimut .

place du Mercadial Saint-Céré 46400 Lot Occitanie +33 6 73 81 99 93

English :

Visual and audio exhibition

L’événement Exposition Le Grand Quartier Saint-Céré a été mis à jour le 2025-12-02 par OT Vallée de la Dordogne