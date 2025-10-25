Gilles Tremblay pour trembler de rire ! Chauffailles
32 avenue de la gare Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Début : 2025-10-25 20:30:00
C’est une tronche, un personnage, une personnalité à la Michel Simon, un Fernandel, le genre de gars qui te fait marrer dès qu’il monte sur scène !
Gilles nous réserve ses meilleurs sketchs et chansons parodiques !
Habitué des cabarets Lyonnais tel que Les Pieds dans le Plat et ayant fréquenté les meilleurs cafés théâtres partout dans l’hexagone, Gilles TREMBLAY promet de vous faire TREMBLER de RIRE ! .
32 avenue de la gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com
